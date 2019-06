Il misterioso anello dei grandi attori teatrali tedeschi

Astronomia : il pianeta nano Haumea ed il suo misterioso anello : Scoperto nel 2004, Haumea è un pianeta nano situato al di là dell’orbita di Plutone in una regione del Sistema Solare chiamata Fascia di Kuiper. Rispetto agli altri tre pianeti nani noti in questa regione – Eris, Plutone e Makemake – Haumea ha delle caratteristiche particolari, sia per il suo rapido moto di rotazione su se stesso sia per la forma molto allungata, che ricorda una palla da rugby. Il dato più curioso è stato scoprire che il pianeta ...