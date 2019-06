Il Milan verso l’esclusione dall’Europa League | al suo posto pronto il Torino!

Milan FUORI DALL'EUROPA LEAGUE?/ Verso accordo con l'UEFA : gli scenari : MILAN: voci di un'intesa a brevissimo con l'UEFA. Si va Verso un accordo omnicomprensivo: i rossoneri rinunciano ad un anno di Europa League e in cambio...

CorSera – Milan verso l’addio all’Europa League : accordo vicino con l’Uefa. I dettagli : Importanti novità tra Milan e Uefa Come riportato dal corriere.it, il Milan starebbe andando sempre più verso la scelta di dovere rinunciare alla prossima edizione dell’Europa League in cambio di più tempo per raggiungere il break even, attualmente previsto al termine della stagione 2020-21. Questa scelta porterebbe il Milan ad un anno di esclusione dalle Coppe ma avrebbe più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio. Se il Milan ...

GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE Milan/ Pioli verso la panchina della Sampdoria : GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE MILAN: Maldini accelera, i contatti sono frequenti e l'accordo è più vicino. Bisogna però ancora chiudere con la Sampdoria.

Il Milan tenta Boban - il presidente Infantino si mette di traverso : “lo incateno alla Tour Eiffel” : Il presidente della Fifa non ha nessuna intenzione di perdere il proprio braccio destro, tentato in questi giorni da un’offerta del Milan Il Milan tenta Zvonimir Boban, ma Gianni Infantino non ha nessuna intenzione di privarsene. Il presidente della Fifa ha parlato della possibilità che il proprio braccio destro lascia la Federazione per trasferirsi a Milano, sottolineando di non gradire questa ipotesi. Jonathan Moscrop Intervenuto ...

Sarri Juventus - ultime notizie : Chelsea verso l’esonero - Ramadani a Milano : Sarri Juventus, ultime notizie: Chelsea verso l’esonero, Ramadani a Milano Sarri Juventus: nel calcio una regola che vale sempre è la famosa frase mai dire mai. Per cui anche se molti indizi e tantissime indiscrezioni confermano il prossimo accordo tra la società bianconera e l’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri conviene comunque utilizzare il condizionale. Sarri Juventus, accordo trovato? Ecco l’ingaggio di cui si parla A ...

Guardiola dice no alla Juve - Giampaolo verso il Milan - Fonseca il profilo per la Roma : Nonostante la secca smentita arrivata subito dopo la vittoria del campionato inglese e quella successiva della dirigenza dei Citizens, i tifosi Juventini hanno continuato (e probabilmente continueranno) a sperare nel sogno Guardiola. L'unico vero nome insieme a quello di Klopp che ha un blasone tale da soddisfare le pretese di un ambiente che ormai vuole solo vincere. Ma proprio nelle ultime ore cattive notizie su questo fronte arrivano proprio ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...

Milan - Rino Gattuso verso le dimissioni : anche l’addio è controcorrente : L'infanziaIl nonnoBocciato? La fugaI primi scherziL'incontro romanticoRino papàWelcome back«Porto sfortuna?»Pirlo illuminanteIl bersaglioIl cellulare?Kakà e MaterazziGiù le mani da RickySimulatore a chi?«You and me»Ma quale tutor?La focaQualcuno mi aiutiCalma Alex!Un sogno che si avveraIn mutandeIntervista storicaQuello strattone al misterIl Gattuso DayUna bella riproduzioneBei ricordi? No, sconfitteRimedi efficaci«Ci vedo doppio»Solo MilanUna ...

Fazio verso Rai 2 - incontro positivo con Freccero a Milano : Intanto c’è una certezza: sarà il Portello di Milano, ex sede della Fiera, ad ospitare la presentazione della stagione autunno-inverno dei Palinsesti Rai il 9 luglio prossimo. Lo comunica in una nota Viale Mazzini, mentre trapela la notizia che si sarebbe vicini all’accordo per uno dei punti interrogativi più critici della prossima stagione: il fut...

Terremoto Milan - anche Gattuso verso addio : Le strade di Rino Gattuso e il Milan sono destinate a separarsi. La decisione e' maturata ieri in serata, dopo un incontro fiume avvenuto tra l'ormai ex tecnico rossonero e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis: oggi dovrebbero arrivare i comunicati di rito. E così per il sesto anno di fila senza Champions, in attesa di un nuovo verdetto della Uefa che potrebbe ancora mettere in discussione l'Europa League, il Milan si prepara all'ennesima ...

Milan – Dopo Leonardo anche Gattuso verso l’addio : lungo incontro con Gazidis : Manca ancora l’ufficialità ma sembra che ormai non ci sia nulla da fare per tornare indietro: Gattuso verso l’addio al Milan Dopo le dimissioni di Leonardo, il Milan si avvicina ad un nuovo addio: sembra infatti che le strade di Gattuso e del club rossonero andranno presto in direzioni differenti. L’allenatore del Milan ha incontrato oggi Gazidis per parlare proprio del suo futuro, delle ambizioni della squadra e ...

Fabio Fazio verso Rai 2 : incontro con Freccero a Milano : Si fa sempre più concreta l’ipotesi del trasloco di Fabio Fazio da Rai1 a Rai2. A quanto si apprende, il conduttore di Che tempo che fa ha avuto oggi a Milano un incontro, giudicato molto positivo, con il direttore della seconda rete Carlo Freccero.Sul tavolo c’è già un piano di lavoro per la prossima stagione, che prevede tra l’altro la possibilità che il programma abbia anche ...

Milan - Leonardo verso l’addio. Gazidis con pieni poteri? : Milan, Leonardo IN PARTENZA – Potrebbe concludersi dopo appena una stagione il ritorno di Leonardo come dirigente del Milan. Il brasiliano, che in passato è stato giocatore e allenatore dei rossoneri, secondo gli ultimi rumors è in uscita da Casa Milan. L’ex centrocampista pagherebbe, nella peggiore delle ipotesi, la mancata qualificazione alla Champions League. Ai […] L'articolo Milan, Leonardo verso l’addio. Gazidis con ...

Inter - Borja Valero - Candreva e Miranda verso l'addio : Gattuso potrebbe lasciare il Milan : L'ultima giornata di Serie A sarà decisiva sia per l'Inter che per il Milan. Infatti non solo decreterà quale tra le due Milanesi potrà approdare in Champions League, ma potrebbe risultare indicativa anche per il futuro della guida tecnica rossonera. Una volta archiviata questa stagione, nella Milano calcistica sarà il momento di trarre i bilanci degli obiettivi più o meno raggiunti e, di conseguenza, verrà stabilito quali calciatori potranno ...