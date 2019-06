Il «grande gelo» con gli Usa che rischia di durare a lungo

DANIELE DAL MORO/ Sempre più vicino a Taylor Mega : Martina è gelosa - grande fratello - : DANIELE Dal MORO si racconta nella Casa del Grande fratello 2019. La sua miglior confidente è senz'altro Taylor Mega, e Martina Nasoni s'ingelosisce.

grande Fratello - Francesca De Andrè non regge il confronto con Taylor Mega e scatta la scenata di gelosia : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Amata e odiata dal pubblico è nell'occhio del ciclone soprattutto per le sue vicende amorose, prima il tradimento con tanto di foto e dichiarazioni da parte del fidanzato Giorgio Tambellini poi il suo rapporto eq

grande Fratello 16 - Francesca De Andrè è gelosa - Gennaro sbotta : 'Portami rispetto' : La sedicesima edizione del Grande Fratello verrà ricordata per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime puntate serali del lunedì che la produzione ha dedicato a lei e al presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Se molti telespettatori ritengono eccessivo questo interesse, dall'altro gli ascolti dell'ottava puntata dimostrano che ancora una volta Barbara d'Urso ha saputo sfruttare il trash e le ...

grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere la pazienza a Gennaro Lillio : «Hai rotto» : Come era prevedibile la presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato la gelosia di Francesca De Andrè. La ragazza, in crisi con il fidanzato Giorgio Tambellini, non...

grande Fratello - Taylor Mega fa sbroccare Francesca De Andrè : "Ti faccio passare la voglia" - gelosia brutale : L'ingresso al Grande Fratello di Taylor Mega cambia gli equilibri all'interno della casa del reality condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. La biondona, infatti, si è messa tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Certo, ancora nulla di serio, ma la gelosia della De Andrè è piuttosto palese: il suo

Gelo a Caduta Libera - Nicolò rincontra l’ex fidanzata : lei gli fa un grande ‘scherzetto’ : Il Campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi ha battuto ogni record del game show condotto da Gerry Scotti. Il giovane ragazzo ha raggiunto la cifra record di 400mila euro. Una somma mai vinta nella storia di Caduta Libera. Un altro record riguarda il numero di puntate che lo hanno visto campione: martedì 28 maggio è stata la sua 54esima presenza sulla botola al centro dello studio. Nicolò ha 20 anni, è giovanissimo e viene da Brescia. La sua ...

Pierangelo Bertoli (Omaggio a un grande Artista ) : Pierangelo Bertoli ( Omaggio a un grande Artista ) Vincenzo Calafiore 06 Maggio 2019 Udine “ … e adesso che

Napoli-Cagliari - Il Mattino : “Il grande gelo sul San Paolo : col Cagliari il minimo dell’era ADL” : Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia record di presenze in negativo Le contestazioni, unite ad un campionato che ormai ha poco altro da scrivere, non smuovono i tifosi partenopei. A poco più di 48 ore da Napoli-Cagliari, infatti, c’è da registrare un record negativo. Parliamo di presenze al San Paolo, dove per la sfida contro i sardi sono attesi pochissimi spettatori. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino “Si ...

grande Fratello 16 - Gennaro Lillio e Francesca de Andrè si piacciono? La gelosia di Mila Suarez : Nella casa del Grande Fratello si sta delineando un'amicizia particolare fra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. I due non hanno problemi nel manifestare affetto davanti alle telecamere. Gennaro, tra i tombeur de femme di questa sedicesima edizione, abbraccia la ragazza e trascorre con lei momenti di tenerezza. E il fidanzato di lei (Giorgio Tambellini) come la prenderà?Intanto Gennaro in confessionale dice di essere frenato in questa ...