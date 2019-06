Il giornalismo dei commenti è il commento sul giornalismo

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019) Ildeiè ilsulLo scrittore Andrea Camilleri, di 93 anni, è finito in ospedale per un infarto. La folla si è subito riversata nei social per dire che se l’è cercata perché fumava, altri gli hanno augurato la morte perché si era espresso contro Salvini, altri gli hanno espresso grande solidarietà, sicuramente non per ego, ma perché convinti che Camilleri, in ospedale, passi il tempo leggendo Twitter. Gli stimaticolleghi si affrettano a scandalizzarsi, riportandodi tizi qualsiasi come fossero grandi opinion leader. Ecco allora il parere di Giangiacomo Cazzimiei, friggitore scelto di patatine al McDonald di Baranzate: “Camilleri muori”. Ecco l’opinione di Magica Creamy Forza Milan, ricostruttrice unghie in un centro estetico di Livorno: “Karma……..”. E ora Igor Svetlonio, professione recupero crediti: “zalve chiedo di ...