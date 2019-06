Il fermo di Platini per le accuse di corruzione sull' assegnazione dei mondiali al Qatar

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) L'ex presidente della Uefa, Michel, è stato fermato dalla polizia francese per lediper l'deidi calcio al. Lo scrive il sito francese Mediapart. Il fatto è stato raccontato da un'inchiesta di France Football, nel gennaio 2013, che provaa a dimostrare come l'del torneo alla piccola ma ricca realtà del Golfo fosse stata determinat da "atti di collusione e". Al centro della vicenda ci sarebbe Claude Gueant, consigliere dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ascoltato dagli inquirenti che indagano sul presunto caso dinell'dell'edizione 2022 deidi calcio e che hanno fermato l'ex stella della Juventus e della nazionale francese. Classe 1945, nato a Vimy nel dipartimento del Passo di Calais, Gueant è membro dell'Unione per un ...

Agenzia_Ansa : - Eurosport_IT : Platini in stato di fermo! ?? Sospetta corruzione per l’attribuzione del mondiale 2022 al Qatar. - RaiNews : Inchiesta per corruzione in Francia sull'assegnazione dei #Mondiali2022 al #Qatar. Fermo di polizia per corruzione… -