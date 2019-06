Il dolore della figlia del carabiniere investito da un ubriaco | Ti ha ucciso

Il dolore della figlia del carabiniere : "Ti ha ucciso l'ignoranza..." : Aurora Vigne Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore ucciso da un pirata della strada ubriaco: "Quelle maledette 2:53 hanno portato via un pezzo del mio cuore" "Ti ha ucciso l'ignoranza". Sono parole dure quelle usate dalla figlia del carabiniere ucciso a Bergamo da un pirata della strada ubriaco. Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore. "Quelle maledette 2:53 hanno portato ...

Vergogna e profondo dolore! Preti pedofili - il priore della Comunità di Taizè denuncia 5 casi : La denuncia di almeno 5 casi di abusi su minori è stata presentata da Frère Alois, priore della Comunità monastica ecumenica internazionale di Taizé, che ha inviato una lettera in Vaticano, sottolineando di provare "Vergogna e profondo dolore" per quanto sofferto da alcune vittime a causa di tre fratelli del gruppo tra gli anni Cinquanta e Ottanta: "Nostro dovere parlarne".

Le mani sul capo di un padre che ha perso tre figli - l’ennesimo volto del dolore della Siria : In Siria il massacro di civili continua: lunedì a Ariha, nella provincia di Idlib, sono morte 18 persone, tra cui 7 bambini. Domenica, ad essere preso di mira in pieno giorno è stato un mercato a Maarrat al-Numan. Bombardamenti indiscriminati che hanno provocato panico e disperazione tra gli abitanti della Siria nord occidentale. Secondo le Nazioni Unite, in poco più di un mese, sono circa 240mila gli sfollati in fuga dai combattimenti.

Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla Arcuri : Ettore Bassi si racconta a Vieni da me. Dall’esperienza a Ballando con le stelle fino al dolore per la separazione Ettore Bassi è senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, viene definito uno dei concorrenti più bravi e ha ricevuto anche bellissimi voti e complimenti da parte dei giudici. L’intervista […] L'articolo Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla ...

Max Biaggi esulta per l’assoluzione : “la magia della vita! Dopo il dolore immenso…” : Max Biaggi esulta per l’assoluzione dall’accusa di evasione fiscale mossa nei suoi confronti, proprio il giorno Dopo la morte del padre Max Biaggi, Dopo la batosta della morte del padre, ha ricevuto una buona notizia per quanto concerne le sue vicende giudiziarie. L’ex pilota è stato infatti assolto dall’accusa di evasione fiscale mossa nei suoi confronti ed ha esultato su Instagram per la nota lieta anche se in un ...

Shawn Crahan degli Slipknot annuncia la morte della figlia 22enne : "Il dolore più profondo" : Shawn Crahan, batterista degli Slipknot, ha annunciato su Instagram notizia della tragica morta della figlia Gabrielle, di 22 anni: ”È con il cuore spezzato e dal luogo del dolore più profondo che devo informare tutti voi che la mia figlia più piccola, Gabrielle, è morta ieri - sabato 18 maggio 2019″. Il musicista 49enne ha dichiarato che “i funerali saranno imminenti” e chiede che venga ...

Scompare davanti ai miei occhi! Daniel - a 30 anni malato di Alzheimer. Il dolore della moglie : Daniel Bradbury è un trentaduenne che già da due anni convive con l’Alzheimer. Il giovane ha raccontato la sua storia ai media inglesi affermando di essere la persona più giovane del Regno Unito ad avere questa malattia. E ha raccontato di essere spaventato perché i suoi figli gemelli di due anni potrebbero averla ereditata.

Più di 1000 giorni senza te! Maria Chindamo - il dolore nell’anniversario della scomparsa : "Mille giorni senza te, mille giorni senza giustizia". Nel terzo anniversario della scomparsa di Maria Chindamo, la mamma di tre figli sparita da Limbadi, familiari e amici hanno chiesto giustizia e verità... "per rompere il muro del silenzio e dell'omertà, per chiedere che vengano intensificate le indagini per conoscere le facce di mandanti esecutori di questo orribile crimine". Secondo le ipotesi della Procura l'imprenditrice sarebbe ...

Matilde Brandi a Vieni da me/ Il dolore per la morte della mamma : 'ora guardo...' : Matilde Brandi, ospite di Vieni da me, ripercorre la propria carriera e racconta la vita da mamma di due gemelle e il dolore per la morte della mamma.

Bonucci e il dolore per la malattia del figlio : il racconto della moglie in lacrime alla Carrà : Ad A Raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha fatto visita a Leonardo Bonucci . Commossi, il giocatore della Juventus e la moglie Martina Maccari hanno raccontato la storia della malattia del loro ...

Un anno fa l'assassinio di Ciccio Della Corte - il dolore dei figli : «La rabbia cresce ogni giorno» : È passato solo un anno dal brutale pestaggio in cui ha perso la vita Francesco Della Corte. Un anno di dolore, interrogativi e condanne. Sedici anni e sei mesi per i ragazzi responsabili Della...