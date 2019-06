huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Qualcuno ci aveva avvisato. Steve Jobs, profeticamente, un giorno disse: il, leno. Detto da chi usò la mela dei Beatles come logo per i suoi primi pc, siglando un patto che non sarebbe mai entrato nel mondo della musica, assume ancora più valore non perché quel genio poi inventò l’iPod, ma perché oggi è evidente che il tuo nuovo concorrente, la competizione che ti bussa (se bussa) alla porta di casa, non arriva più dal settore che presidi magari da secoli. Non è possibile sapere oggi se Libra, la moneta - e già qui c’è un equivoco perché una criptomoneta, come ho spiegato in Disuguaglianze, è un investimento e non un conio - varata non a caso in Svizzera da Facebook diverrà la leva con cui sollevare un pianeta di due miliardi e 400 milioni di ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Il credito è necessario, le banche meno - ANDREAZANETTIN : RT @HuffPostItalia: Il credito è necessario, le banche meno - HuffPostItalia : Il credito è necessario, le banche meno -