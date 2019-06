Il CEO di Take-Two crede che il divario tra le uscite dei giochi della compagnia si

Red Dead Redemption 2 per PC? Il CEO di Take-Two non lo esclude a priori : Recentemente la versione PC di Red Dead Redemption 2 è apparsa all'interno del curriculum di un ex sviluppatore Rockstar. Attualmente non sono stati dati ulteriori dettagli nemmeno dalla società madre Take-Two Interactive. Nonostante ciò i fan sono curiosi di sapere se davvero è in cantiere una versione PC del gioco.Come riporta Gamespot, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, durante una conferenza con gli investitori ha dichiarato che l'arrivo ...

Fortnite non ha mai influenzato l'industria videludica secondo quanto dichiarato dal CEO di Take-Two - Strauss Zelnick : L'ultimo anno e mezzo, nelle conferenze dedicate al settore dei videogiochi, si è sempre chiesto se giochi free-to-play come Fortnite abbiano modificato o quantomeno influenzato l'industria videoludica.Come riporta GamesIndustry, durante una presentazione alla Baird's 2019 Global Consume, Technology & Services Conference, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato dei vari modelli free-to-play.Quando gli è stato chiesto se l'aumento ...

Next Gen : parla il CEO di Take-Two Interactive : Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, nel corso dell’ultima riunione con tutti gli azionisti della società, si è espresso su tutto ciò che riguarda la Next-gen: non solo PS5 e Xbox Scarlett, ma anche i servizi in streaming come Google Stadia. Le “dichiarazioni” di Zelnick sono servite proprio per delineare la rotta che l’azienda deve seguire in futuro. Nessun tipo di preoccupazione per la Next-gen da parte del ...

Il CEO di Take-Two si è detto favorevole alle loot box - ma solo in misura limitata : In questi anni la questione delle loot box è stata spesso al centro di accesi dibattiti e polemiche, in cui si sono fatti sentire pareri contrari e favorevoli. In quest'ultima categoria si trova il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, che ha detto la sua riguardo questa politica.Come riporta Gamingbolt, Zelnick ha introdotto l'argomento durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti della compagnia, dichiarando di essere favorevole alle ...