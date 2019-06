Il candidato alla presidenza USA | Bernie Sanders | propone sindacati nell' industria

Cagliari. Il candidato alla carica di Sindaco Paolo Truzzu è stato il più votato : Terminate le operazioni di scrutinio nelle centosettantaquattro sezioni elettorali del Comune di Cagliari. Il candidato Sindaco Paolo Truzzu è stato

GF16 : il candidato alla vittoria sarebbe Enrico Contarin - Gianmarco Onestini in rimonta : Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è Enrico Contarin: la vittoria del 26enne, infatti, è data a 2,00 dalla Snai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentemente ...

Lega - Stefano Solaroli candidato con la pistola. Agguato alla vigilia del ballottaggio : "La verità sul video" : Si difende dalle accuse Stefano Solaroli, finito nel mirino dei media per un video pubblicato su Facebook. Il candidato leghista al Consiglio comunale di Ferrara - dove è previsto il ballottaggio tra Alan Fabbri (centrodestra) e Aldo Modonesi (centrosinistra) - aveva pubblicato in passato un girato

Salvini si prende la Campania : «Alla Regione un nostro candidato per battere De Luca» : Inviato ad Aversa Più che ai ballottaggi il pensiero vira già sulle prossime Regionali. «Mi sembra evidente che saremo in campo, non vedo l'ora di essere messo alla prova....

Vertice Ue - Macron boccia il candidato tedesco alla Commissione : La cancelliera Angela Merkel ha appoggiato “naturalmente” il popolare tedesco Manfred Weber. Di avviso diverso è il presidente francese Emmanuel Macron che, interpellato sulla figura del prossimo presidente della Commissione, ha citato il socialista Timmermans, la liberale Vestager e il popolare Barnier...

Livorno - il candidato del Pd apre alla sinistra : “Più forti al ballottaggio”. Romiti (centrodestra) : “Noi il cambiamento” : Al ballottaggio, a Livorno, andranno Luca Salvetti, candidato sindaco per il centrosinistra (Partito democratico, lista civica Futuro!, Casa Salvetti, Articolo1 – Mdp) e il candidato del centrodestra Andrea Romiti (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Livorno in Movimento), mentre la lista di sinistra Buongiorno Livorno lotta per il terzo posto insieme al Movimento 5 stelle. “Adesso bisogna serrare i ranghi ...

Cremona - provocò incendio in discoteca con ordigno artigianale : candidato Lega si ritira dalla campagna elettorale : Era la notte del 22 dicembre 2016 quando, con un amico, mise in atto un’azione di sabotaggio ai danni di una discoteca di Cremona. Azione per la quale sono entrambi accusati di concorso in danneggiamento seguito da incendio e per la quale hanno già concordato un patteggiamento. Ma fino a oggi Cesare Di Giovanna, cremonese, 24 anni a luglio, appariva tra le fila della lista “Lega per Salvini” e si era candidato al consiglio comunale di ...

Lopetegui candidato alla panchina del Bayern : Niko Kovac rischia di non rimanere alla guida del Bayern Monaco nonostante stia per vincere il campionato e goda della fiducia del presidente Uli Hoeness. Lo assicurano fonti spagnole secondo cui l'ex ...

NBA – Tyronn Lue principale candidato alla panchina dei Lakers : nei prossimi giorni l’offerta ufficiale : I Los Angeles Lakers pronti ad andare ‘all-in’ su Tyronn Lue: nei prossimi giorni verrà presentata l’offerta ufficiale per il posto di nuovo allenatore della franchigia giallo-viola Dopo la disastrosa regular season che ha lasciato i Los Angeles Lakers fuori dai Playoff e si è portata via con sè il dimissionario Magic Johnson e l’esonerato Luke Walton, la franchigia losangelina prova a mettere insieme i pezzi del ...

Moore - candidato pro Trump - si ritira dalla corsa per il board Fed : Quest'ultimo ha compromesso la sua agibilità politica dopo aver pubblicato una serie di editoriali a sfondo sessista. Il ritiro della candidatura di Moore, apertamente appoggiata da Trump, è stato ...

Elezioni - sindaci alla carica in Puglia. Ma a Parabita un candidato si ritira 'Troppe minacce' : Sono 67 le città in Puglia chiamate alle urne il 26 maggio prossimo per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Tra questi tre capoluoghi: Bari, Foggia e Lecce. Nel capoluogo pugliese, sono 23, a ...