huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Lo ha ricordato lo stesso ministro della pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer la mattina (lunedì 17 giugno) in cui 750mila studenti francesi sipresentati a scuola per la prima prova del Baccalaurèat (Bac), gli esami di maturità che qui cominciano con un tema di filosofia (tre le questioni: Si può sfuggire alla trappola del tempo? Il lavoro divide l’umanità? Riconoscere i propri doveri è rinunciare alla propria libertà?).Ha annunciato Blanquer, ex dirigente scolastico, uno che il Bac lo ha fatto al liceo Stanislas di Parigi, uno degli istituti più cattolici di Francia: questo è l’ultimo anno del Bac vecchia maniera, l’esame terminale creato nel 1808 da Napoleone.Fine della “macchina infernale” (parole sue) che stritola studenti e famiglie e costa allo Stato più di 1,4miliardi di ...

HuffPostItalia : Il Bac francese come la maturità italiana (ma non tutti sono d'accordo) - melodrames : se il bac di francese non è sull'umanismo im over - giuls1313 : @banditoeven Mi chiedevo anche io la stessa cosa qualche giorno fa....da quanto ho capito alla fine del penultimo a… -