I preferiti di Giugno | 5 prodotti testati per voi da avere quest’estate!

(Di martedì 18 giugno 2019) Come ogni mese ecco 5skincare e makeup che ho testato per voi e che mi sono piaciuti davvero tanto! Tanto makeup per questo mese, perché con il caldo cambiano iper la base viso e si ha meno tempo (e voglia) da dedicare al trucco ed anche i cosmetici per la cura della pelle cambiano per adattarsi alle temperature elevante, preferendo texture più leggere epurificanti e meno corposi. Per idivi propongo quindi una maschera viso, uno spray fissante e rinfrescante, un correttore, un fondotinta e degli ombretti in crema. Pronti a scoprire di qualiparliamo? 3INA The Cream Eyeshadow – Ombretti in crema La mia passione per le texture in crema sembra inarrestabile: si fondono meglio alla pelle, regalano un risultato più naturale e se ben formulate durano molto a lungo. Inutile dire che gli ombretti in crema sono il mio go-to ...

