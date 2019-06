I motorini | in Vietnam | sono una cosa seria

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) Chi è stato inlo sa: lo scenario urbano, da Hanoi a Ho Chi Minh, è costellato di scooter eche sfrecciano da una parte all’altra delle città. La questione, al di là dei record che fanno del paese asiatico il più ricco di mezzi a due ruote, si è fatta piuttosto, tanto che nella capitale Hanoi – dove isarebbero circa 5 milioni su 7 milioni e mezzo di abitanti – è stato approvato un piano per eliminare l’utilizzo di moto entro il 2030. Ogni annoquasi 15mila le persone che perdono la vita o rimangono gravemente ferite in incidenti stradali in tutto il paese, per non parlare dei problemi legati allo smog. Su questi mezzi, però, si consuma l’esistenza di una fetta di popolazione di lavoratori e tuttofare che vendono i propri prodotti trasportandoli in giro per i quartieri: dai pesciolini rossi alle bottiglie d’acqua, è facile ...