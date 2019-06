I consorzi di bonifica esonerino gli agricoltori di Taranto e Brindisi dal pagamento dei

Acqua irrigua - ANBI : la qualità è la sfida dei consorzi di bonifica : “Risparmio ed efficienza nella gestione dell’Acqua sono risposte diverse ad una richiesta sociale, sollecitata da più concause: dai cambiamenti climatici alle esigenze economiche delle imprese, perché il costo dei servizi idrici è una posta di bilancio. Per questo, in occasione dell’Assemblea ANBI del 3 e 4 Luglio a Roma, lanceremo la sfida sulla certificazione della qualità dell’Acqua per dare un valore ai servizi ecosistemici assicurati ...

Ragusa - tavolo permanente di crisi per consorzio di bonifica : Un tavolo permanente di crisi per il comparto delle bonifiche Lo chiedono al Prefetto di Ragusa, i segretari generali della Cisl, Sanzaro e Cutrale

Sostenibilità : ANBI annuncia i certificati blu per il contributo dei consorzi di bonifica : In occasione della prossima Assemblea Nazionale ad inizio Luglio, ANBI lancerà “i certificati blu” per attestare il contributo dell’azione dei consorzi di bonifica in tema di Sostenibilità, tra cui i servizi ecosistemici, assicurati dall’irrigazione, che non è solo un indispensabile fattore produttivo per l’agricoltura di qualità, ma un importante strumento per l’equilibrio ambientale. L’anticipazione è di Massimo Gargano, Direttore Generale ...

Maltempo : Verona - interventi anti piena del consorzio di Bonifica in difesa suolo (2) : (AdnKronos) - “Si è potuta accertare – precisa Moreno Cavazza, presidente del Consorzio di Bonifica LEB - la capacità del Guà Bacchiglione di deviare fino alla totalità della portata fluente nel Bisatto (oltre 15 m3/s) con benefici immediati e notevoli per tutta l’area a valle di Barbarano Vicentino

Maltempo Verona : interventi anti piena del consorzio di Bonifica in difesa del suolo : Per l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, il Consorzio di Bonifica di II grado LEB, Lessinio-Euganeo-Berico, ha attivato interventi di difesa del suolo, oltre che di costante controllo del livello dell’acqua nei fiumi. Per evitare eventi di piena, si è resa la necessità di trasferire parte della portata defluente lungo il canale Bisatto nel fiume Bacchiglione. Tali corsi d’acqua sono entrambi interessati da opere idrauliche facenti capo al ...

Maltempo - nubifragio in Versilia : consorzio di Bonifica in azione : Un nubifragio ha colpito la notte scorsa le zone interne della Versilia, tra Pietrasanta e Camaiore (Lucca), costringendo all’intervento il personale del Consorzio di Bonifica. Il Maltempo, si spiega, ha colpito soprattutto a Capezzano Pianore dove “la punta di pioggia ha raggiunto i cinquanta millimetri in un tempo davvero ridotto”: si sono verificate “modeste esondazioni nei terreni adiacenti a tre canali, Caravello, ...

Siti da bonificare - la mappa del consorzio Italbiotec : “Oltre 12mila potenzialmente inquinati”. Gli interventi? Vanno a rilento : In Italia oggi ci sono 41 Sin (Siti di interesse nazionale per le bonifiche) dove l’inquinamento è talmente grave da comportare un rischio sanitario. Oltre la metà si concentrano in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia. Solo in un quarto di tutti i Sin sono stati avviati o completati gli interventi di bonifica. Su due terzi è stata fatta solo la caratterizzazione, ovvero uno studio preliminare. Se davanti alla ...