I benefici dell’olio di avocado sul corpo

(Di martedì 18 giugno 2019) L’è un frutto esotico originario della zona che si estende tra l’America centrale e meridionale che recentemente spopola sulle tavole di tutto il mondo grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. I valori nutritivi di questo frutto lo rendo unico nel suo genere nonché un prezioso alleato del nostro: l’è ricco di grassi buoni, fibre, vitamine e potassio, e il suo consumo regolare può contribuire a combattere il colesterolo, rimpolpare la pelle favorendo la nascita di nuove cellule tessutali e ridurre le infiammazioni. In più dall’si estrae un olio vergine, molto simile a quello di oliva, che ha un effetto miracoloso per il: di fatti l’olio diè ricco di ottime proprietà, fondamentali per prendersi cura di sé, come acidi grassi, sostanze antiossidanti, fotoprottetive e antinfiammatorie. Scopri di seguito gli infiniti impieghidi ...

