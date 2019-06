Huawei migliora il proprio Customer Service con quattro nuovi servizi dedicati

Spuntano problemi di memoria anche per Huawei P9 : dritte per migliorare le cose : Sono trascorsi ormai tre anni dal lancio sul mercato di uno smartphone ancora oggi molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P9. Esattamente come avvenuto nell'ultimo anno e mezzo con il fratello minore, il P9 Lite, in tanti da un po’ di tempo a questa parte stanno riscontrando problemi con la memoria interna. Nonostante non si scarichino più app particolarmente pesanti, o in alternativa un grosso quantitativo di dati, non sono ...

Magisk 19.3 migliora l’efficienza e la compatibilità con i dispositivi Huawei : Fino a qualche anno fa non c'era root senza SuperSU, poi dall'intuizione dello sviluppatore topjohnwu è nato Magisk e il binomio è cambiato L'articolo Magisk 19.3 migliora l’efficienza e la compatibilità con i dispositivi Huawei proviene da TuttoAndroid.

Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...

Huawei P30 Pro si aggiorna e migliora la fotocamera e il sensore per le impronte : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 Pro, senza dubbio uno degli smartphone più desiderati del momento. Ecco le novità L'articolo Huawei P30 Pro si aggiorna e migliora la fotocamera e il sensore per le impronte proviene da TuttoAndroid.