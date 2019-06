laragnatelanews

(Di martedì 18 giugno 2019) La partecipazione dialla quinta edizione deldi, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV, in particolare con i nuovi modelli CR-Ve HR-V. Il nuovo CR-Vè il primo SUVdisponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) dotato di due motori elettrici che erogano una potenza di 184 CV, un’unità di controllo dell’energia, un motore a benzina da 2.0 litri, una batteria agli ioni di litio ed un’innovativa trasmissione a componenti fisse capace di offrire elevati livelli di efficienza e reattività. In esposizione ci sarà la versione dotata del nuovo sistema di trazione integrale AWD con controllo intelligente, in grado di accelerare da 0 a ...

MaurizioMurgia : Honda al Salone dell’Auto di Torino con CR-V Hybrid e HR-V Sport - laragnatelanews : Honda al Salone dell’Auto di Torino con CR-V Hybrid e HR-V Sport - evyna : Honda al Salone dell’Auto di Torino con CR-V Hybrid e HR-V Sport -