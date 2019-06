Groenlandia | il ghiaccio si scioglie | i cani da slitta corrono sull’acqua Ecco la FOTO

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) E’ virale sul web unache ritrae una spedizione dicon slitte chea tutta velocità sull’acqua invece che sul, nel nordest della. L’immagine è stata catturata il 13 giugno da gruppi di ricercatori impegnati in una missione di recupero di attrezzature: con idahanno attraversato fiordi parzialmente fusi. Gli Husky hanno le zampe immerse nell’acqua, come una sorta di un immenso lago. Sfortunatamente, la missione dell’Istituto meteorologico danese non ha avuto successo: il materiale meteorologico e oceanografico collocato mesi fa sul mare dinon è stato ritrovato, proprio a causa del suo scioglimento precoce e veloce. La grande isola dellaè un territorio danese autonomo situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico. In genere la stagione dello scioglimento dello ...

fanpage : Caldo record in Groenlandia: 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio sciolti in un solo giorno - andreabettini : Ondata di caldo impressionante in Groenlandia. Nel grafico la percentuale della superficie dove il ghiaccio sta fon… - SkyTG24 : Groenlandia, sciolti in un giorno 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio -