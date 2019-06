Greta Thunberg | pagella perfetta nonostante le tante assenze Ma il prossimo anno non

L’attivista Greta Thunberg : “Andrò all’ONU e alla COP25 - non so ancora come” : “A settembre le Nazioni Unite terranno un summit sul clima a New York. A dicembre si terrà la Conferenza dell’Onu sul clima, la COP25, a Santiago del Cile. Sono stata invitata a questi due eventi e ho deciso di andarci – scrive Greta Thunberg sulla sua pagina Facebook – prendendo un anno sabbatico da scuola. Il problema è che sono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e non ci sono treni che vadano là. E ...

Greta Thunberg ottiene il massimo dei voti in pagella (nonostante le assenze) : Quattordici “A”, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie. Tra queste, matematica, inglese, francese, fisica e storia. Nelle altre materie, ossia svedese, ginnastica e scienze del consumo, ha preso “B”, che equivale al nostro 9. Niente male per una ragazza accusata di marinare sistematicamente la scuola. Stiamo parlando di Greta Thunberg, l’attivista svedese si 16 anni animatrice del movimento globale di ...

Clima - le previsioni dei bookmakers : Greta Thunberg sarà Nobel per la pace : I bookmaker londinesi hanno pochi dubbi al riguardo: la grande favorita per il prossimo Nobel per la pace e’ Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni che ha dato il via al movimento globale dei “FridaysForFuture” che lotta contro i cambiamenti Climatici. In confronto, riferisce oggi la Welt, Angela Merkel, Donald Trump o Papa Francesco hanno solo possibilita’ da outsider. Cosi’, dopo esser stata ...

A Greta Thunberg il premio Amnesty “ambasciatore della coscienza” 2019 : Greta Thunberg e il movimento studentesco Fridays for Future sono stati nominati “Ambasciatori della coscienza” per il 2019 da Amnesty International. “Col nostro massimo riconoscimento intendiamo celebrare persone che hanno mostrato di avere grande leadership e coraggio nella difesa dei diritti umani. Non mi vengono in mente premiati migliori di Greta Thunberg e del movimento che ha organizzato gli scioperi del venerdì per il ...

Greta Thunberg - i pedagogisti : “Anno sabbatico? Scelta giusta : seguire un ideale più importante della frequenza” : Greta Thunberg, la 16enne svedese che sta portando avanti la battaglia per l’ambiente, ha deciso di smettere di studiare. Si prenderà un sabbatsar, un anno sabbatico per dedicarsi totalmente ai suoi impegni in giro per il mondo. Dopo un anno in cui ha concordato con l’istituto che frequenta un piano di studi su misura, la giovane dalle trecce bionde, ha deciso con i suoi genitori di fermarsi proprio ora che sta per concludere il ciclo ...

Greta Thunberg si prende un anno sabbatico per lavorare per il clima : Un anno fuori dalla scuola: l’attivista sedicenne Greta Thunberg terminerà le lezioni tra qualche settimana. Ma, a differenza dei coetanei, ha deciso di non ricominciare dopo le vacanze. Vuole concentrarsi sul suo lavoro in difesa dell’ambiente, come ha dichiarato al quotidiano svedese Dagens Nyheter. «È stata una decisione difficile, ma doveva essere presa adesso», ha spiegato Greta, che a settembre parteciperà a un summit straordinario ...

