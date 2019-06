Greta Thunberg ottiene il massimo dei voti in pagella nonostante le assenze

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Quattordici “A”, ossia ildei, su diciannove materie. Tra queste, matematica, inglese, francese, fisica e storia. Nelle altre materie, ossia svedese, ginnastica e scienze del consumo, ha preso “B”, che equivale al nostro 9. Niente male per una ragazza accusata di marinare sistematicamente la scuola. Stiamo parlando di, l’attivista svedese si 16 anni animatrice del movimento globale di protesta “FridaysForFuture”, che in nome del clima ha portato sulle strade del mondo milioni di ragazzi e non solo.Ebbene,è famosa per due cose: gli scioperi per il clima e le sueda scuola. Due aspetti ovviamente legati l’uno all’altro, visto che l’attivista svedese ha saltato le lezioni ogni venerdì per protestare contro il cambiamento climatico, più un numero infinito di volte che ...

