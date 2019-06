Golf – Travelers Championship | Francesco Molinari torna subito in gara

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) PGA Tour:in campo nel, archiviato l’US Open con il 16° posto,innel(20-23 giugno), torneo del PGA Tour in programma al TPC River Highlands di Cromwell nel Connecticut. Difende il titolo Bubba Watson, ma i fari saranno puntati su Brooks Koepka, numero uno mondiale che ha rafforzato la sua posizione con il secondo posto nel major. Di tutto rispetto il field per la presenza degli altri statunitensi Jordan Spieth e Justin Thomas, entrambi in cerca di riscatto dopo il deludente US Open, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Phil Mickelson, Patrick Cantlay e Tony Finau. A dare contributo allo spettacolo anche gli australiani Jason Day e Marc Leishman, il sudafricano Louis Oosthuizen, gli inglesi Tommy Fleetwood e Paul Casey, l’emergente cileno Joaquin Niemann e il ...

