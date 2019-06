GLOW | il trailer della terza stagione con Geena Davis- Video

blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) Una delle serie tv con cui Netflix aggancia i propri utenti durante l'estate è senza ombra di dubbio. Dal suo debutto avvenuto due anni fa, la serie creata da Liz Flahive e Carly Mensch è diventata un appuntamento fisso per gli abbonati alla piattaforma di streaming, quasi al pari di un'altra serie tv interamente al femminile come Orange is The New Black.Un paragone non casuale, dal momento che dietro entrambi gli show c'è Jenji Kohan, che diè produttrice esecutiva. Due serie dal cast corale, composto in gran parte da attrici, eppure differenti per ambientazione: Orange is The New Black racconta le storie di un gruppo di detenute,quelle di un gruppo di donne la cui vita le conduce ad intraprendere una carriera alternativa, quella delle lottatrici di wrestling.stava per essere cancellato dopo unaprosegui ...

