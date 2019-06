Giustizia | Morosini | ' vanno rivisti gli incarichi fuori ruolo per i magistrati'

Giustizia : Morosini - 'incarichi semidirettivi non scelti da Csm ma decisi da uffici' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Se oggi dovessi fare una proposta, direi per prima cosa che gli incarichi semidirettivi non dovrebbero esser più frutto di valutazione del Csm, ma andrebbero decisi all'interno dell'ufficio con una forte rotazione. Perché è un incarico di organizzazione dell'ufficio.