Giustizia | Morosini | ' incarichi semidirettivi non scelti da Csm ma decisi da uffici'

Giustizia : Morosini - 'vanno rivisti gli incarichi fuori ruolo per i magistrati' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Gli incarichi fuori ruolo per i magistrati vanno rivisti". Ne è convinto il gip del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, ex componente del Csm. "Possono nascere dei rapporti non sempre lineari con il mondo politico, ecco perché questi incarichi vanno certamente