(Di martedì 18 giugno 2019) Sul tavolo di palazzo Chigi, mercoledì sera, approderanno bozze differenti e inconciliabili, nei tempi e nelle priorità. SullaLega e Movimento 5 Stelle viaggiano su strade differenti. “In fondo non è altro che uno dei tanti temi su cui può crollare tutto”, spiega una fonte di governo con aria rassegnata. C’è una data in particolare che andrebbe rispettata ed è dicembre 2019, entro cui bisogna approvare la riforma del processo penale per fare in modo che entri in vigore il blocco dellafortemente voluto dal partito di Luigi Di Maio. Il, che inizia a prendere forma tra i 5Stelle, è che Matteovoglia fartutto proponendo una riforma indigeribile per il Movimento che ha sempre fatto dellauno dei punti cardine del suo programma. Ed è qui che il fragile ...

HuffPostItalia : Giustizia, il sospetto M5S: 'Salvini vuol far saltare lo stop alla prescrizione' - Skysurfer72 : @Valeria23549267 @spano81 @emilianofaziosi Ovvio... ma ripeto... a me sto pippone mi preoccupa più dal lato giustiz… - mariadige : @GianricoCarof Purtroppo, la grave violazione etico politica ha un peso notevole per chi è chiamato ad amministrare… -