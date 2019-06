Giro di Svizzera – Viviani si sblocca | il “Profeta” è tornato | beffato Sagan ad Arlesheim

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : Geraint Thomas cade e si ritira! Si teme una possibile frattura alla clavicola per il britannico : La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra ...

Giro di Svizzera – ‘Maledizione Team Ineos’ - si fa male anche Geraint Thomas : brutta caduta - Tour de France a rischio : Dopo Froome anche Thomas è vittima della “maledizione INEOS”: brutta caduta per il britannico, Tour de France a rischio? Non c’è pace per il Team INEOS: a pochi giorni dalla terribile caduta di Chris Froome che lo ha messo completamente fuori dai giochi per la stagione 2019 di ciclismo, costringendolo così a saltare il Tour de France, adesso la squadra del corridore britannico potrebbe perdere un altro importante uomo per ...

Ciclismo – Giro di Svizzera : doppio colpo di Sagan - lo slovacco si prende la 3ª tappa e la maglia di leader : Il corridore della Bora ha tagliato per primo il traguardo di Morat, battendo allo sprint Viviani e Degenkolb Peter Sagan è il nuovo leader del Giro di Svizzera, il corridore della Bora vince la terza tappa e sale in vetta, sfilando la maglia gialla al danese Kasper Asgreen (Deceuninck). Grande prestazione dello slovacco nella frazione di 162 km conclusa a Morat, la galoppata degli ultimi metri non lascia scampo a Elia Viviani ...

Giro di Svizzera - Peter Sagan torna al successo nella terza tappa : Peter Sagan è tornato. Dopo una prima parte di stagione difficile come non mai, il tre volte iridato aveva ricominciato a vincere un mese fa conquistando una tappa del Giro di California, ma senza dare ancora l’impressione di aver voltato pagina. Al Giro di Svizzera, tradizionale terreno di conquista del campione slovacco, si sta avendo invece la sensazione di un Sagan di nuovo straripante di forza come nei giorni migliori. Sul traguardo di ...

Giro di Svizzera 2019 : dominio di Peter Sagan! Tappa e maglia per lo slovacco. Secondo Elia Viviani : Peter Sagan è tornato a brillare in Europa! Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha letteralmente dominato il traguardo di Murten, sede di arrivo della terza frazione del Giro di Svizzera 2019. Per l’ex campione del mondo questa è la terza vittoria stagionale dopo le prime due conquistate al Tour Down Under e al Giro di California; il trionfo odierno, inoltre, è anche il suo diciassettesimo sigillo dal 2010 ad oggi in terra elvetica. Sagan ha ...

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Flamatt-Murten : percorso - altimetria e favoriti : Dopo la cronometro inaugurale e una prima tappa in linea vinta da Luis Leon Sanchez (Astana) con un allungo nel finale, prosegue il programma del Giro di Svizzera 2019, uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica internazionale in quanto tappa di avvicinamento al Tour de France. La terza frazione porterà il gruppo da Flamatt a Murten (162.3 km) con un tracciato piuttosto semplice e teoricamente predisposto alla perfezione per un ...

Ciclismo – Luis Leon Sanchez vince la 2ª tappa del Giro di Svizzera : lo spagnolo batte Sagan e Trentin : Luis Leon Sanchez si aggiudica la seconda tappa del Giro di Svizzera: il ciclista spagnolo si piazza davanti a Sagan e Trentin. In classifica generale Kasper Asgreen guarda tutti dall’alto Dopo la cronometro inaugurale, vinta da Rohan Dennis nella giornata di ieri, quest’oggi si è svolta la seconda tappa del Giro di Svizzera. I 160 km con partenza e arrivo da Langnau im Emmental, ha visto il trionfo dello spagnolo Luis Leon Sanchez. Il ...

Giro di Svizzera 2019 : Luis Leon Sanchez centra il colpaccio da finisseur - sul podio Sagan e Trentin. Maglia ad Asgreen : Seconda tappa, la prima in linea, per il Giro di Svizzera 2019: nella frazione partita e giunta a Langnau im Emmental, con un percorso che vedeva protagonista lo strappo di Schallenberg, ad imporsi è stato Luis Leon Sanchez con uno splendido colpo da finisseur. Lo spagnolo dell’Astana ha bruciato tutti con uno scatto a dieci chilometri dal traguardo. Cambia il leader della classifica generale: Kasper Asgreen guadagna secondi allo sprint ...

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru : “Buona giornata per me - grandioso essere tornato : mi sento bene” : Fabio Aru si è reso protagonista di una buona cronometro individuale al Giro di Svizzera, il Cavaliere dei Quattro Mori è parso molto pimpante lungo i 9,5 km che hanno aperto la kermesse in terra elvetica: la prima tappa non era certamente congeniale al sardo che ha sempre faticato nelle prove contro il tempo ma oggi è parso molto pimpante in bicicletta e si è distinto con il suo atteggiamento caparbio. Il capitano della UAE Emirates si sta ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Dennis di aggiudica la crono di Langnau : vittoria e maglia da leader per l’australiano : Rohan Dennis si aggiudica la prima tappa del Giro di Svizzera: l’australiano della Bahrain Merida super nella cronometro di Langnau E’ iniziata oggi l’edizione 2019 del Giro di Svizzera: a trionfare nella cronometro d’apertura, di 9,5km a Langnau, è stato un eccellente Rohan Dennis. L’australiano della Bahrain Merida ha chiuso la sua prova col tempo di 10’50”, beffando di soli 10 centesimi il ...

Giro di Svizzera 2019 - risultato prima tappa : Rohan Dennis vince la cronometro - Fabio Aru incoraggiante : Il Giro di Svizzera 2019 è iniziato nel segno di Rohan Dennis. L’australiano si è imposto nella cronometro individuale d’apertura, 9,5 km attorno a Langnau im Emmental: la prima frazione ha sorriso al Campione del Mondo delle prove contro il tempo, capace di trionfare in 10:50. Si tratta del primo successo stagionale per il 29enne della Bahrain-Merida che ha battuto per un decimo di secondo il polacco Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) e ...