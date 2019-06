Gianmarco Onestini e Erica Piamonte si baciano La reazione di Luca

Grande Fratello : Gianmarco ed Erica ripresi mentre si baciano. Luca Onestini commenta… : Gianmarco Onestini e Erica Piamonte stanno insieme dopo il Grande Fratello? I due hanno spiazzato tutti postando un video con bacio a sorpresa su Instagram! Tutto è successo un’ora fa, quando il Fratello... L'articolo Grande Fratello: Gianmarco ed Erica ripresi mentre si baciano. Luca Onestini commenta… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gianmarco Onestini dopo Gf - parla il fratello Luca : “La situazione è questa” : Gianmarco Onestini, cos’è successo dopo il Grande fratello? Suo fratello Luca spiega tutto Appena terminata l’ultima puntata del Grande fratello 2019, Gianmarco Onestini si è catapultato a casa di suo fratello Luca: quest’ultimo ha sempre fatto il tifo per lui e, nonostante non sia mai stato un ospite di quest’ultima edizione del reality show di […] L'articolo Gianmarco Onestini dopo Gf, parla il fratello Luca: ...

GF16 - Gianmarco Onestini chiarisce la sua situazione e il suo rapporto con Ivana Icardi : Gianmarco Onestini parla dopo la fine del Grande Fratello del suo rapporto con Ivana Icardi Oggi la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata interamente dedicata a ciò che è successo ieri sera durante la finalissima del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Tra i vari ospiti c’era anche qualche finalista come Erica, Enrico e Gianmarco Onestini, il quale … Continue reading GF16, Gianmarco Onestini chiarisce la sua situazione e il suo rapporto con ...

Pomeriggio 5 - Gianmarco Onestini snobba Ivana Icardi? Il retroscena : Gianmarco Onestini non accetta il confronto con Ivana: la rivelazione a Pomeriggio Cinque Oggi la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata interamente dedicata a ciò che è successo ieri sera durante la finalissima del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Tra i vari ospiti c’erano anche qualche finalista come Erica, Enrico e Gianmarco Onestini, il quale ha fatto molto discutere. Il motivo? Cristian Imparato ha confessato oggi in ...

Luca Onestini stocca la D'Urso : 'Dedicare 3 minuti a Gianmarco è troppo? Ma dai' : Luca Onestini non si è dato pace e si è battuto ancora una volta per sostenere suo fratello Gianmarco. Durante la finale del Grande Fratello 16, l'ex tronista ha lanciato di nuovo una dura frecciatina su Instagram nei confronti di Barbara D'Urso. Il motivo? La conduttrice partenopea avrebbe dedicato poco spazio a Gianmarco rispetto ad alcuni concorrenti, tra cui la sua pupilla Francesca De André. Un gesto che è apparso piuttosto ingiusto ed ...

GF - la mamma di Gianmarco Onestini entra in casa e sbotta : 'Non hanno fatto venire Luca' : Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tutti i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa speciale per chiudere in bellezza questa sedicesima edizione del realiy show. Finalmente, anche il concorrente Gianmarco Onestini ne ha ricevuta una. In tutti questi giorni, infatti, sul web era sorta una polemica, sollevata da suo fratello Luca, il quale diceva che il GF privilegiasse alcuni ...

GF16 : il candidato alla vittoria sarebbe Enrico Contarin - Gianmarco Onestini in rimonta : Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è Enrico Contarin: la vittoria del 26enne, infatti, è data a 2,00 dalla Snai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentemente ...

Gianmarco Onestini preso in giro al GF 16 : interviene il fratello : Luca Onestini difende Gianmarco da Francesca De Andrè al Grande fratello “Ognuno vive all’altezza dei valori che ha”. È stato il messaggio lanciato su Instagram Stories da Luca Onestini che ha voluto lanciare forse una frecciata a Francesca De Andrè. In queste ore l’ex tronista ha voluto difendere il fratello dopo alcune esternazioni poco carine di Francesca De Andrè. La ragazza si è riferita a Gianmarco Onestini ...

Grande Fratello - Gianmarco Onestini al veleno contro Francesca De Andrè : Nella prova della verità, il Fratello dell'ex tronista Luca si toglie qualche sassolino dalle scarpe contro Francesca.

GF 16 - Gianmarco Onestini mette all'angolo Francesca De Andrè : 'Sei troppo aggressiva' : Mancano poco più di 24 ore alla finalissima del Grande Fratello 16, per questo gli autori hanno ideato un gioco che permettesse ai concorrenti ancora in gara di dire tutto quello che pensano l'uno dell'altro. Il giudizio più duro che è emerso ieri sera, è quello che Gianmarco Onestini ha dato su Francesca De Andrè: il giovane ha definito la compagna d'avventura aggressiva in modo ingiustificato, soprattutto quando si è resa protagonista di liti ...

Michael Terlizzi esce contro Gianmarco : parlano Franco e Luca Onestini : Michael Terlizzi esce contro Gianmarco Onestini al Gf: a Mattino 5 parlano Franco e Luca Un’eliminazione inaspettata quella di Michael Terlizzi, che non raggiunge la finale del Grande Fratello. Al televoto contro Gianmarco Onestini ed Enrico Contarin, il figlio di Franco si ritrova a lasciare la Casa più spiata d’Italia. In molti avrebbero scommesso sul […] L'articolo Michael Terlizzi esce contro Gianmarco: parlano Franco e ...

Gianmarco Onestini incontra il padre : la d’Urso replica a Luca : Gianmarco Onestini riabbraccia il padre al Grande Fratello: la replica di Barbara d’Urso a Luca Arriva una sorpresa per Gianmarco Onestini al Grande Fratello, uno dei pochi a non riceverne una nel corso delle passate puntate. A ribellarsi di fronte al fatto che il gieffino non avesse ancora incontrato i familiari è stato proprio il […] L'articolo Gianmarco Onestini incontra il padre: la d’Urso replica a Luca proviene da Gossip ...

Grande Fratello - Luca Onestini supporta con il megafono fuori dalla casa il fratello Gianmarco : "Fiero di te" : “Gianmarco, Gianmarco, sono Luca, sono fiero di te fratellone, avanti così, sei fortissimo Gimbo, forza Gimbo, Daje fratè sempre con te”. Sono queste le parole che Luca Onestini, con tanto di megafono, ha urlato vicino la casa del Grande fratello 16 per far arrivare il suo supporto al fratello minore Gianmarco. Il ragazzo ha preso l'iniziativa in quanto aveva dichiarato che il destinatario dell'iniziativa era l'unico a non aver avuto modo di ...

Gianmarco Onestini/ Sbotta contro il Grande Fratello. Il fratello Luca : 'L'hanno lasciato da solo' : Gianmarco Onestini la polemica contro il Grande fratello 2019: 'Tutti sanno qualcosa della loro famiglia, sai io cosa so? Zero. Non un messaggio, non una foto'.