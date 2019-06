Germania | l' assassino dell' omicidio Luebecke potrebbe essere un 45enne neonazista

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Le indagini hanno portato a un arresto per il recentedi un importante politico tedescoa CDU, Walter Luebcke. Il politico è stato ucciso alcune settimane fa e l'autoreun, di nome Stephan E. (il cognome non è stato reso noto). Il politico del partito di centrodestra era leadera sezione localea CDU a Kassel e inoltre era conosciuto per le sue prese di posizione a favore dei profughi e dei migranti. Proprio tale fattoil motivo politico che ha animato la furia omicida dele, d'altronde, le indagini hanno appurato che l'uomo risulterebbelegato al network'estrema destra di matricepiù radicale. La pistaa NSU Stando alle indagini, Stephan E. era un pregiudicato e in passato aveva militato nell'NPD, il partito "nazional-democratico" che è considerato come il fronte istituzionale ...

