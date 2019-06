Genova | pesta e tenta di stuprare connazionale | arrestato nigeriano

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero era pronto a salire su un treno diretto a Levante per far perdere le proprie tracce, ma è stato convinto a tornare indietro da alcune conoscenti. Il 21enne, un clandestino, si trova ora in stato di fermo, in attesa di giudizio È finito in manette nella giornata di ieri aun 21enneaccusato dita violenza sessuale e rapina ai danni di unasua conoscente. Il fatto si è verificato in pieno pomeriggio all'interno dell'appartamento della vittima, in via Argine Polcevera. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'extracomunitario, che aveva sorpreso la donna in accappatoio, ha cercato di convincerla ad avere un rapporto sessuale con lui, ricevendo tuttavia un rifiuto. Deciso ad ottenere comunque ciò che voleva, è quindi ricorso alla violenza, picchiandola e gettandola a terra dopo averla afferrata per i capelli. ...

