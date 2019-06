(Di martedì 18 giugno 2019) Nella serata di lunedì una donna irlandese di 43 anni si èta in acquadaMSC Seaview, ormeggiata in porto a. A quanto ricostruito, la turista avrebbe compiuto il gesto eclatante dopo un litigio col. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo per salvarla.