Genova | elicotteri fermi e disservizi In procura la denuncia dei Vigili del fuoco

(Di martedì 18 giugno 2019) Si sono presentati con un esposto alladi, questa mattina, ideldell’Unione sindacale di base Costantino Saporito e Stefano Giordano per chiedere di fare luci sulle ragioni dei ripetutidelle attività di elisoccorso in Liguria. “Nonostante ci siano fondi e mezzi – spiega Giordano, che aè anche consigliere comunale M5S – in questi mesi è capitato più volte che gliin manutenzione non siano stati sostituiti”. La tesi dei due sindacalisti è che, dietro queste ripetute parziali interruzioni di servizio, ci sia un disegno che spinga verso le più costose società private che già nelle altre Regioni d’Italia si spartiscono le convenzioni per la gestione dell’elisoccorso alimentando un giro d’affari di centinaia di milioni. La scorsa settimana, dei tresui quali possono contare idelin Liguria nessuno ...

