Fortnite | update 9 30 | nuovo aggiornamento Sguazzo Trangugio e tutte le novità

Cecchini in libertà con update 9.30 di Fortnite : tutte le novità tra Battaglia Reale e Salva il Mondo : Il grande giorno dell'update 9.30 di Fortnite è finalmente arrivato! Nella mattinata di oggi, 18 giugno, i ragazzi di Epic Games hanno infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per il loro celebre shooter costruttivo da giocare (anche) online, che sia su PC, console di ultima generazione (PS4, Xbox One e Nintendo Switch) o addirittura su dispositivi mobile iOS e Android. Un aggiornamento che, come intuibile, introduce diversi nuovi elementi ...

Update 9.20 di Fortnite Stagione 9 disponibile : tutte le novità Battle Royale del 12 giugno : Con Fortnite Stagione 9, i ragazzi di Epic Games hanno voluto scrivere un nuovo capitolo nell'ormai longeva storia del loro celebre shooter costruttivo da giocare online. Una Stagione, quella attualmente in corso, che ha portato con sé - come da tradizione - una buona carrellata di novità per tutti i player. E che continua ad essere costantemente aggiornata dal team di sviluppo americano, anche per contrastare il rivale Apex Legends di ...

Il Content Update 9.10 di Fortnite è in arrivo oggi : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite, il Content Update 9.10 è in arrivo nella giornata di oggi e Epic Games ha svelato su Twitter l'orario esatto in cui sarà possibile aggiornare il gioco.Il Content Update introdurrà alcune novità per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa e sarà reso disponibile oggi alle ore 14 italiane.Epic ha confermato che non ci sarà alcuna manutenzione e che i server non andranno ...