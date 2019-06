Fortnite patch 9 30 | Sguazzo Trangugio e tutti gli altri dettagli

Fortnite 9.20 server offline/ Ecco tutte le novità della patch di aggiornamento : Fortnite, le novità della patch 9.20: aggiunzioni e correzioni bug di sistema, tutte le novità dell'update del famoso videogioco.

Disponibile la patch 9.20 di Fortnite che introduce l'oggetto da lancio Inversione Tempesta : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Epic Games aveva in programma per oggi la pubblicazione della patch 9.20 di Fortnite e ora, finalmente, l'aggiornamento è Disponibile.Tra le principali novità troviamo l'oggetto da lancio Inversione Tempesta, "che esplode all'impatto e crea una zona vuota di forma sferica".Novità anche per le armi: "il fucile da caccia è stato di fatto surclassato dal fucile da fanteria dopo il passaggio alla categoria ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.20 : La prossima patch di Fortnite sta arrivando e Epic Games ha comunicato ufficialmente quando sarà disponibile l'aggiornamento v9.20. Come riportato da Fortnite Intel, la patch arriverà oggi, 6 giugno, e i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane per la consueta manutenzione.Non sappiamo molto sulla patch v9.20 se non che "Storm Flip" verrà aggiunto al gioco. Inoltre, Epic ha comunicato che tutti gli acquisti con denaro reale ...

Fortnite patch 9.10 : tutte le novità tra Punti Caldi - Fortnite x Jordan e molto altro : Come preannunciato dalla manutenzione di questa mattina è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare dell'arrivo della nuova patch che introduce diverse novità tutte da scoprire.Qui di seguito vi proporremo le novità principali della patch V9.10 e vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco per avere una panoramica davvero completa su tutti i cambiamenti. novità Leggi altro...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.10 : La pubblicazione della patch v9.10 di Fortnite è stata a lungo attesa dai fan in quanto Epic ha promesso molte correzioni con l'aggiornamento. Ora, finalmente, le informazioni sul downtime per l'update sono state rivelate dagli sviluppatori.Come segnala Fortnite Intel, Epic ha comunicato attraverso l'account Twitter ufficiale che la patch 9.10 arriverà oggi, 22 maggio, e i server saranno offline a partire dalle ore 10.L'immagine della scarpa ...

Fortnite si aggiorna con la patch 9.01 : Novità e Migliorie per Battaglia Reale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Come ogni settimana, Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 9.01. Scopriamo insieme le novità e Migliorie per le 3 modalità di gioco. Fortnite: Tutte le novità e Migliorie dell’aggiornamento 9.01 Tra le novità e Migliorie apportate troviamo: Nuova simulazione WarGames “Baccelli di Nebbia” dove bisogna trovare i baccelli prima ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.01 : Come riporta Fortnite Intel, la prossima patch per Fortnite arriverà a breve e Epic Games ha appena annunciato quando i server saranno offline. Sembra che questa patch non sarà un semplice aggiornamento di contenuti.Gli aggiornamenti di contenuti per Fortnite generalmente non richiedono tempi di inattività (downtime) e download, ma la patch v9.01 sembra essere un po' diversa.Il contenuto dell'update è ancora sconosciuto, sappiamo solamente che ...

Fortnite : i dettagli della patch 9.00 tra Onde d'urto - nuove località - rotazioni modalità a tempo e tutti i dettagli : Fortnite si aggiorna con l'arrivo della patch v9.00 che ovviamente introduce tantissime novità tutte da scoprire in questa news.Qui di seguito trovate tutti i dettagli della patch v9.00 per quanto riguarda la Battaglia Reale (per modalità Creativa e modalità Salva il Mondo date un'occhiata al sito ufficiale del gioco Epic Games):NovitàLeggi altro...

Fortnite - tutto quello che dovete sapere sulla patch 8.51 : Per la Modalità Salva il Mondo , gli sviluppatori hanno inserito una nuova arma: si chiama Duetto e si tratta di un fucile d'assalto con un caricatore capiente che può infliggere molti danni . Per ...

Fortnite : i dettagli della patch 8.51 tra Bomba ombra - Duetto e le novità di Battaglia Reale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Tempo di novità per Fortnite con l'arrivo della già annunciata patch 8.51 che per quanto sembri un update minore introduce diversi contenuti da non sottovalutare in ogni Modalità di gioco e non solo nella Battaglia Reale.Ecco le novità rivelate dal sito ufficiale di Fortnite.novitàLeggi altro...

Fortnite si aggiorna : patch 8.50 con l'evento Avengers Endgame/ Video - i dettagli : Fortnite si aggiorna: patch 8.50 con numerose migliorie e l'aggiunta dell'evento Avengers Endgame. Tutti i dettagli dell'aggiornamento