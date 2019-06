Fortnite | diamo uno sguardo al primo corto animato dedicato al Battle Royale di Epic Games

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019)durante l'evento Summer Block Party tenutosi durante l'E3, ha pubblicato un brevissimodi quello che sembra un vero e proprio cartone.A quanto pare, come riporta Polygon, ildipotrebbe arrivare sugli schermi anche sotto forma di cartone. Il mondo diha già un grandissimo successo per quanto riguarda gli oggetti fisici:ha infatti stretto in passato una collaborazione con Funko per pubblicare le action figure dedicati a diversi personaggi del, ma non solo.Disi sono pubblicizzati skateboard, fucili Nerf e vista la sua grafica molto amata dai bambini, era solo questione di tempo prima che si trasformasse anche in un cartone. Potete dare unoalnel video in calce a questo articolo a partire dal minuto 3:21:36.Leggi altro...

