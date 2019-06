Formula 1 – Vettel riparte dalla Francia | le parole del ferrarista in vista della gara al

Formula 1 - ecco perché il caso Vettel potrebbe chiudersi già oggi : I quattro commissari chiamati a giudicare sul ricorso della Ferrari ne stanno valutando in queste ore l’ammissibilità, tra oggi e domani la decisione La richiesta di revisione del caso Vettel presentata dalla Ferrari è già al vaglio dei commissari, che hanno ricevuto dalla FIA la documentazione presentata dal Cavallino. Photo4/LaPresse Ore di lavoro intenso per Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne, chiamati a ...

Formula 1 - la Ferrari studia la tesi difensiva : dati GPS - telemetria e un importante compito per Vettel : La Ferrari sta mettendo a punto la propria linea difensiva per provare a ribaltare l’esito del Gp del Canada La Ferrari ha deciso di esercitare ufficialmente il diritto di revisione per la penalità inflitta a Vettel in Canada, come consentito ai sensi dell’articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale. Photo4/LaPresse Il team di Maranello è convinto dell’innocenza del tedesco, chiedendo così una riapertura del caso con ...

Formula 1 – La penalità di Vettel ed il lavoro dei commissari - Jean Todt schietto : “i piloti sono i primi a chiedere che vengano rispettate le regole” : Jean Todt, i commissari della Formula 1 e le regole da rispettare: le parole dell’ex ferrarista dopo il caos nato per la penalizzazione di Vettel a Montreal E’ passata più di una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal, i piloti si preparano adesso a sfidarsi in Francia, ma ancora si discute della penalità inflitta a Vettel a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che ha impedito al tedesco di festeggiare per la sua ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - arriva la contromossa della Ferrari : formalizzata la richiesta di revisione alla FIA : La Scuderia Ferrari ha scelto di formalizzare alla FIA la richiesta di revisione in merito alla decisione sulla Penalizzazione di Sebastivan Vettel in Canada: verrà valutata adesso l’ammissibilità di nuove prove In casa Ferrari tiene ancora banco il caso riguardante la Penalizzazione di Sebastian Vettel nel Gp del Canada. Il pilota tedesco, vincitore in pista, è stato retrocesso in seconda posizione a causa dei 5 secondi di penalità ...

Formula 1 – Tronchetti Provera non ha dubbi : “rimonta Ferrari e penalità Vettel? Ecco cosa penso” : Tronchetti Provera la prima parte della stagione della Ferrari e la penalità di Vettel a Montreal: le parole del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal, per la quale non si sono ancora spente le polemiche a seguito della penalità inflitta a Vettel, i piloti si spostano in Francia, per sfidarsi sul circuito di Paul ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - Pirro sincero : “la mia vita è cambiata - ma lo sport è meritocrazia…” : Emanuele Pirro torna sulla penalità di Sebastain Vettel a Montreal: le parole sulle conseguenze e sui motivi della decisione E’ passata una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal: nonostante lo strike di Jorge Lorenzo al Montmelò, di questo pomeriggio, si parla ancora della penalizzazione che Vettel ha ricevuto a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che gli ha impedito di aggiudicarsi la vittoria nonostante abbia tagliato ...

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

Formula 1 - i commissari di gara Ennser e Remmerie allo scoperto : “la penalità a Vettel? Siamo stati pure troppo leggeri” : I due commissari presenti nel Collegio che ha inflitto la penalità a Vettel in Canada hanno espresso il proprio punto di vista Il Collegio dei commissari di gara del Gp del Canada comincia a uscire allo scoperto, svelando i motivi che hanno spinto i giudici a penalizzare Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Dopo le parole di Emanuele Pirro, ecco arrivare anche le voci di Mathieu Remmerie e Gerd Ennser, che hanno espresso il proprio punto di ...

Formula 1 - Villeneuve ‘smaschera’ Hamilton : “ha indotto i commissari a penalizzare Vettel in Canada” : Il pilota canadese ha parlato della penalità inflitta a Vettel durante il Gp del Canada, attribuendo le ‘responsabilità’ a Hamilton L’episodio che ha costretto Vettel alla penalità in Canada resta molto discusso, coinvolgendo anche personaggi importanti del motorsport. photo4/Lapresse L’ultimo in ordine di tempo ad occuparsene è stato Jacques Villeneuve che, ai microfoni di Motorsport.com, ha posto l’accento ...

Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sbilanciarsi : “penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...

Formula 1 - la penalità a Vettel? È la regola che va rivista - non i commissari : E’ passato qualche giorno dall’ultimo Gp che ha scatenato polemiche a non finire sulla scelta di penalizzare Sebastian Vettel e la sua Ferrari. Ne ho lette e ascoltate di tutti i colori in rete, sulla carta stampata e anche in tv. Più che il fatto accaduto in pista mi stupiscono le reazioni che questo ha scatenato, reazioni a volte al limite dell’ammissibile. Da chi ha detto in diretta tv che la Federazione avrebbe dovuto chiudere un occhio, a ...

Formula 1 - Palmer distrugge Vettel : “urla ridicole - il suo comportamento aveva un fine ben preciso” : L’ex pilota della Renault non ha usato mezze misure per descrivere il comportamento tenuto da Vettel subito dopo il Gp del Canada Parole taglienti, dichiarazioni durissime espresse all’indirizzo di Sebastian Vettel, colpevole di aver tenuto un comportamento non da campione del mondo dopo il Gp del Canada. LaPresse/Photo4 Il mittente di questo attacco è Jolyon Palmer, che non ha risparmiato il tedesco della Ferrari nel corso del ...

Formula 1 - Tronchetti Provera sta dalla parte di Vettel : “ha preso l’unica traiettoria che poteva prendere” : L’imprenditore italiano ha parlato di quanto avvenuto in Canada, esprimendo il proprio punto di vista sulla penalità inflitta a Vettel L’episodio che ha deciso il Gp del Canada continua a far discutere, la sanzione inflitta a Vettel per via del suo ritorno non sicuro in pista al giro 48 della gara di Montreal resta oggetto di profonda discussione. photo4/Lapresse L’ultimo ad esprimere il proprio parere è stato Marco ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...