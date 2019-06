Formula 1 | ecco perché il caso Vettel potrebbe chiudersi già oggi

Formula 1 – Stefano Domenicali ricorda Michael Schumacher : “si è rotto le gambe per una vite stretta male - ecco come ha reagito” : Stefano Domenicali ed il grande campione Michael Schumare: il CEO Lamborghini racconta l’ex pilota tedesco La Formula 1 sente il vuoto causato dall’assenza di Michael Schumacher: sono ormai passati 15 anni dalla sua ultima vittoria, ma in tanti hanno sognato e sognano una sua apparizione nel paddock nonostante il ritiro e l’incidente. L’ex pilota tedesco avrebbe sicuramente potuto dare il suo contributo al Circus ...

Formula 1 – Tronchetti Provera non ha dubbi : “rimonta Ferrari e penalità Vettel? Ecco cosa penso” : Tronchetti Provera la prima parte della stagione della Ferrari e la penalità di Vettel a Montreal: le parole del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal, per la quale non si sono ancora spente le polemiche a seguito della penalità inflitta a Vettel, i piloti si spostano in Francia, per sfidarsi sul circuito di Paul ...

Fia Motorsport Games a Roma e Formula E. Ecco i piani di Jean Todt per il 2020 : Il Consiglio della Federazione Internazionale dell’Automobile, riunitosi nei giorni scorsi a Parigi, ha varato la prima edizione dei Giochi del Motorsport da tenersi a Roma il prossimo autunno. Una sorta di giochi olimpici dei motori, i “FIA Mortorsport Games” si terranno ogni anno e, almeno all’inizio, prevederanno 6 categorie in cui i piloti si sfideranno non più per mandare avanti “se stessi” e il proprio team nella competizione, ...

Formula 1 - Binotto spaventa i tifosi della Ferrari : “ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...

Formula 1 - la Ferrari tentata ad esercitare il diritto di revisione : ecco chi sarà il giudice chiamato a decidere : Il team di Maranello starebbe valutando di esercitare il diritto di revisione dopo la penalità inflitta a Vettel in Canada, ecco il giudice che sarà poi chiamato a decidere La Ferrari non ha nessuna intenzione di arrendersi, il Cavallino sta valutando in queste ore di esercitare il diritto di revisione, con l’obiettivo di cancellare la penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada. photo4/Lapresse Il Regolamento Sportivo dà ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Ecco le liste d’ingresso della prima tappa. Nuova Formula - tutto su Rai Sport Web : È subito grande successo di partecipazione per la prima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che andrà in scena da venerdì a domenica nello splendido scenario del Castello Sforzesco di Milano, primo appuntamento della Milano CRAI volley Week che proseguirà nel week end successivo con la quarta tappa della Nations League maschile. Oltre 350 iscritti, numero da record, per il primo appuntamento del circuito tricolore, un aumento del 66% ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...

Calcolo voto maturità 2019 : lode e punteggio bonus - ecco la Formula esatta : Calcolo voto maturità 2019: lode e punteggio bonus, ecco la formula esatta Le modifiche all’Esame di Stato volute dal Miur vanno a toccare anche le modalità di conferimento del voto finale. ecco come cambia il Calcolo del voto per quanto riguarda la maturità 2019. Calcolo voto maturità: il voto ancora espresso in centesimi Il voto finale della maturità anche per quest’anno sarà espresso in centesimi (voto massimo 100, voto minimo 60): ...

Formula 1 - Vettel penalizzato a Montreal : ecco i motivi che hanno spinto i commissari a sanzionare il tedesco : Stando alle immagini di quanto accaduto al giro numero 48, ecco quali potrebbero essere i motivi che hanno spinto i commissari a sanzionare Vettel La decisione del Collegio dei commissari di gara assunta nei confronti di Vettel durante il Gp del Canada ha diviso il mondo del motorsport, scatenando un turbinio di polemiche difficile da placare. photo4/Lapresse La scelta di punire il tedesco con cinque secondi di penalità è stata molto ...

Formula 1 - si spengono i semafori a Montreal : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : E’ cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che si svolge sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve L’adrenalina sale, il cuore batte in gola e le emozioni cominciano ad affiorare. Si spengono i semafori a Montreal, comincia il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vettel e Hamilton uno accanto all’altro in prima fila, con Leclerc e Ricciardo subito dietro pronti ad ...

Formula 1 – La Ferrari ha deciso - nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission Winnow’ : ecco il motivo : La Ferrari correrà nei Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow: la scuderia di Maranello sostituirà il title sponsor con un riferimento ai 90 anni del Cavallino, come già accaduto in Auastralia Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la Ferrari correrà i Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow. Lo sponsor, resterà comunque title partner della scuderia di Maranello per l’intera stagione 2019, ma non ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 - Leclerc under investigation dopo le FP3 a Montecarlo : ecco la decisione della Direzione Gara : La Direzione Gara ha preso una decisione su Leclerc, sotto investigazione per non aver rispettato la VSC nel corso della terza sessione di prove libere a Monaco Charles Leclerc se l’è cavata con una reprimenda, il pilota monegasco dunque non verrà penalizzato nelle qualifiche del Gp di Monaco. Il ferrarista era stato messo sotto investigazione al termine della terza sessione di prove libere, per non aver rispettato la Virtual Safety ...