Food | nasce ad Agerola Accademia gastronomia e turismo

È successo in TV - 8 maggio 2017 : nasce Food Network Italia (VIDEO) : L'orologio segna le 6 del mattino quando l'agognato canale 33 del digitale terrestre (per non dimenticare la vita breve di Agon Channel, ndr) riaccende i motori e dà vita ad un nuovo canale totalmente dedicato alla cucina e all'amore per essa in tutte le sue sfaccettature, l'8 maggio 2017 nasceva Food Network Italia (nel video i primi minuti di trasmissione del canale). L'emittente madre era stata lanciata da Scripps Networks Interactive nel ...