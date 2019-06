Foggia | i Sannella lasciano | società in vendita a 1 euro

calcioefinanza

(Di martedì 18 giugno 2019) Ilè ufficialmente in, per la cifra simbolica di un. Lo ha annunciato la famiglia, in un comunicato pubblicato sul sito del club pugliese. «In relazione alle notizie di stampa di recente pubblicazione, ed aventi ad oggetto le trattative per la cessione delCalcio, la Famiglia, precisa quanto segue. Come … L'articolo, iina 1

GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Foggia | Il comunicato del club ???? - Mediagol : #Foggia, club in vendita ad un euro: il comunicato ufficiale e le parole dei patron Sannella - BlunoteWeb : Serie C/C: Foggia, i fratelli Sannella lasciano il club -