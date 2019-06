Foggia | è morta ' Nonna Peppa' | era la donna più anziana d' Europa | aveva 116 anni

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Si è spenta questa mattina all'alba a 116, nella sua casa paterna a Poggio Imperiale, Maria Giuseppa Robucci, nota a tutti come "". Laera la seconda persona piùdel mondo, prima inper la sua longevità. La signora lascia cinque figli - di cui tre maschi e due femmine - nove nipoti e sedici pronipoti. Nel corso della sua lunghissima vita si è data da fare per la comunità, e insieme al marito ha gestito per moltiun bar in paese. L'uomo è deceduto nel 1982, ma lei ha continuato a vivere ancora a lungo. Non ha mai perso la voglia di fare Giuseppina, neanche quando a 111si ruppe un femore e dovette ricorrere anche ad un'operazione delicatissima al seno qualche anno dopo....

