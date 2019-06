Fleabag | la serie tv che ci ha sedotto e abbandonato

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Niccolò Sandroniè tra letv più scorrette, dissacranti, ironiche e divertenti in circolazione ed è un peccato che sia finita per sempre Parlare diè parlare di Phoebe Waller-Bridge, l’attrice protagonista di questatv di cui è anche la sceneggiatrice.racconta la storia di una trentenne di Londra, single, con una famiglia complicata, una caffetteria che non ingrana e soprattutto con un enorme macigno nella coscienza legato alla morte della sua migliore amica, suicidatasi "per errore" dopo una delusione d’amore. Una vita sregolata sotto ogni punto di vista: da quello sessuale a quello lavorativo, ma in realtà tutto questo altro non è che il classico modo per rispondere ad un vuoto interiore causato dalla perdita della madre, da un padre assente, da una sorella che è un’estranea e dal suicidio della migliore amica Boo. Ci si innamora subito ...

