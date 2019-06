Flat Tax 2020 | Salvini “La faremo | Ue se ne faccia una ragione”

UE vs ITALIA/ La Flat Tax è un vicolo cieco - ci vuole la proposta Savona : Salvini in autunno potrebbe incolpare Europa e M5s di non volere taglio delle tasse e mini-Bot. E potremmo andare al voto in piena decrescita

Flat TAX/ Rinaldi - Lega - : pace fiscale e via gli 80 euro - ecco come la finanziamo : Bisogna rimettere al centro le persone e l'economia reale: il taglio delle tasse farà crescere il Pil. Basta con le regole che hanno ingabbiato l'Italia

Salvini sfida l'Unione Europea : la Flat Tax si farà : I margini per la Flat tax da subito "ci devono essere, non e' una scelta. Poi si può decidere come modularla negli anni, ma un taglio a tasse

Conto corrente : patrimoniale Flat Tax e reddito dopo cassette di sicurezza? : Conto corrente: patrimoniale flat tax e reddito dopo cassette di sicurezza? All’inizio fu Quota 100, poi venne il reddito di Cittadinanza e quindi la flat tax. Tutte misure fatte ripetendo il solito ritornello: “I soldi ci sono”. E senza toccare il Conto corrente. Affermazioni rilasciate da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier, e dal loro entourage di economisti ed esperti di cifre. Eppure il possibile avvio di una procedura per ...

Salvini : "Flat Tax - l'UE se ne farà una ragione" (VIDEO) : Matteo Salvini manda chiari segnali all’UE da Washington: il vicepremier del governo Conte fa visita all’amministrazione Trump e ribadisce ai giornalisti che lo incalzano quali siano le sue priorità. "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole - esordisce il ministro dell’Interno - Ragioneremo (con gli USA, ndr) anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'UE". Nonostante l’imminente procedura ...

Salvini negli Usa : “Italia non si accontenta delle briciole in Ue. Faremo Flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Matteo Salvini a Washington tira dritto sulla Flat-tax : "Si farà - l'Europa se ne faccia una ragione" : L'ultima sfida all'Europa e al fronte pro-Bruxelles del governo italiano arriva direttamente da Washington, dove Matteo Salvini si trova per gli incontri con il vicepresidente americano Mike Pence e col segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Il vicepremier della Lega, infatti, torna a cannoneggiare: "

Salvini sfida la Ue : faremo la Flat tax : 2.27 "Taglieremo le tasse". Così il vice premier Salvini da Washington ribadisce la volontà di realizzare la flat tax. "Possiamo decidere come modularla negli anni, ma un taglio delle tasse ci deve essere assolutamente. Convinceremo la Ue-ha aggiunto - con i numeri,la cortesia,altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso e la Ue se ne farà una ragione", anche perché "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle ...

Flat Tax - salario minimo - autonomie : l’agenda della Lega per sfidare i 5 Stelle : La modifica del decreto Dignità e la frenata sul salario minimo. Bagnai duro con l’Europa: «No agli atteggiamenti ricattatori e mafiosi»

Pensionati : Flat Tax al 7% per 9 anni : 0.00 Sale da 5 a nove anni la durata della flat tax modello Portogallo introdotta con la manovra dello scorso anno. L'opzione per passare al 7% vale per i Pensionati che dall'estero si trasferiscono al Sud Italia. Lo prevede un emendamento presentato dalla Lega al dl crescita, approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Fisco - al via Flat Tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud : Al via la flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi il provvedimento attuativo con le regole sul nuovo regime previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia e che si ...

Flat Tax - per le famiglie aliquota unica. E per i redditi alti il 38% : Da giorni Matteo Salvini ripete che la proposta della Lega per la Flat tax è pronta. In realtà è ancora soltanto una bozza, anche se in fase avanzata. E, al contrario dei...