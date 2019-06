First Playable | cresce l' attesa per la prima edizione dell' evento business italiano del

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Fervono i preparativi in vistadi, il primointernazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà fra poco più di due settimane, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019, alle Manifatture Digitali Cinema di Pisa.L'è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission e realizzato nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con il supporto di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazionee imprese italiane. Si avvale inoltrea partnership con Connection Events - società leader nell'organizzazione di eventinel settore dei videogiochi a livello internazionale, tra cui Game Connection.Creato con l'obiettivo strategico di farre le imprese italiane e sostenerle nello sviluppo del loroin un mercato internazionale,si ...

