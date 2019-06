Fiorentina | Commisso spegne i sogni della Juventus | “Chiesa non lo vendo nemmeno per 100

Fiorentina - Batistuta pronto al ritorno : "Ho parlato con Rocco Commisso" : Gabriel Omar Batistuta è pronto a tornare alla Fiorentina. Lo ha svelato l' ex attaccante viola ai microfoni di Sky Sport: «Ho parlato con Rocco Commisso - ha detto - ci siamo conosciuti ed è finita lì. Sicuramente ci rivedremo ma io vivo in Argentina, bisogna parlare per capire cosa dovrei fare». B

Calciomercato Fiorentina - Commisso : “abbiamo intenzione di tenere Chiesa” : Calciomercato Fiorentina – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sul futuro dell’attaccante Federico Chiesa. “Speriamo di aumentare i giocatori nazionali nella squadra –aggiunge Commisso a Espn-. Abbiamo ...

Fiorentina - Batistuta : “Ho parlato con Commisso - sono pronto a rendermi utile” : “La Fiorentina? Ho parlato con Rocco Commisso, ci siamo conosciuti ed è finita lì. Sicuramente ci rivedremo ma io vivo in Argentina, bisogna parlare per capire cosa dovrei fare”. Queste le parole di Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina, ai microfoni di Sky, su un suo possibile coinvolgimento nella nuova società viola di Rocco Commisso. “E’ già una bella cosa che mi abbiano chiamato, cosa che non era mai ...

Fiorentina - solito show di Commisso – Montella - Chiesa e un sogno : “Scudetto?” - lui risponde così : Ormai, ogni volta che dichiara qualcosa, è uno show. Rocco Commisso ha riportato molto entusiasmo a Firenze sin dal suo insediamento. Genuinità, sincerità, ironia. L’imprenditore italo-americano ha portato una ventata di novità, ed ha iniziato già le prime mosse da patron. Tra queste, l’ultima in ordine di tempo è la conferma di Montella: sarà ancora lui, ufficialmente, l’allenatore viola nella prossima stagione. Il neo ...

Commisso presenta la Fiorentina e Montella a Times Square : lo show è un’americanata! [VIDEO] : Nella giornata di ieri, Rocco Commisso ha confermato Vincenzo Montella come allenatore della Fiorentina presentando la squadra e il nuovo tecnico a Times Square con un video proiettato sulla parete di un palazzo Rocco Commisso è un profilo che aggiungerà pepe e spettacolo al calcio italiano. Il vulcanico nei proprietario della Fiorentina, con il suo carattere un po’ guascone e la sua parlata calabro-statunitense (come le sue origini ...

Fiorentina - Commisso conferma Montella come allenatore : “mi ha fatto un’ottima impressione” : Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, ha confermato Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fiorentina ha reso nota la conferma di Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione. “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e con molta ...

Panchina Fiorentina - le ultime : Commisso non ha fretta - prima Montella e poi il futuro : La Fiorentina vuole fare le cose per bene. Dopo il cambio di proprietà, le intenzioni di Rocco Commisso sono quelle di agire con calma, senza fretta. Proprio per questo, il neo patron incontrerà Vincenzo Montella entro la fine della settimana a New York e solo successivamente, in caso di fumata nera, virerà su altre strade, come quelle di Spalletti e Gattuso. E’ anche possibile, tuttavia, che il tecnico rimanga, ma se ne saprà di più ...

Torna Batistuta. La Fiorentina di Commisso riparte dalle origini : Batistuta e la Fiorentina, una storia d’amore mai finitaGabriel Omar Batistuta. Bastano queste tre parole, a Firenze, per accendere i ricordi e inseguire la nostalgia di una Fiorentina quasi dimenticata: la scritta “Nintendo” sulla maglia, la fascia gialla sul braccio del numero 9, i biondi capelli che si muovono dietro alla testa indiavolata. Chissà se Rocco Commisso, instancabile neo-patron della Viola, avrà visto le ...

Fiorentina - Commisso a 360 gradi : “Montella - Chiesa - Veretout e Stadio - la situazione” : Da qualche giorno è il patron della Fiorentina ma già diverse sono state le sue uscite pubbliche soprattutto per quanto riguarda il mercato. Rocco Commisso ha concesso un’intervista anche a ‘La Nazione’ parlando di Montella e Chiesa. Ecco le sue parole. Fiorentina, Commisso è il nuovo idolo: “ma lassatm sta, manco dormire pozz fare” [VIDEO] “Devo parlare con Montella, lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha ...

Fiorentina. Commisso : ci metto tutto - non solo i soldi - anche il cuore : Una grande Viola quella che verrà, al momento un cantiere aperto. ”Lavoreremo per la Fiorentina anche a New York: io

