calcioefinanza

(Di martedì 18 giugno 2019)sportiva – Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139A èto da ieri inildi, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno. A tal proposito, il presidente della– Gabriele … L'articoloinildi

ErGeometra : RT @CalcioFinanza: #FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia sportiva - TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: #FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia sportiva - CalcioFinanza : #FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia sportiva -