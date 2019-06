Fermato Michel Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar 

Michel Platini Fermato in Francia : «Corruzione ai Mondiali Qatar 2022». Coinvolti due ex consiglieri di Sarkozy : Ancora guai per Michel Platini, ex campione della Juventus ed ex presidente dell?Uefa: ?Le Roi Michel? sarebbe infatti stato fermato dalla polizia francese a Nanterre, secondo...

Michel Platini Fermato per corruzione nell'indagine sui Mondiali in Qatar 2022 : I media francesi riportano stamattina la notizia dell'arresto di Michel Platini nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sull'assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar avvenuta nel dicembre 2010 presso la sede della Fifa a Zurigo, in Svizzera. Secondo l'accusa, lo sceicco Qatariota Mohamed bin Hammam, tra il 2008 e il 2011, avrebbe versato tangenti a diversi importanti dirigenti del calcio mondiale proprio per fare in modo che il suo ...

