Famiglia Agnelli | anche Lapo e John Elkann ai funerali di Clemente Ferrero De Gubernatis

Tragedia all’Allianz Stadium : malore in campo durante il ritrovo annuale della Famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...