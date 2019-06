“fake news | bufale e leggende metropolitane” | al via campagna sensibilizzazione per

Pedullá : “fake news sul Napoli - non è alla portata” : Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, editorialista di Radio Marte, ha espresso alcune considerazioni sui possibili movimenti del club di De Laurentiis : “L’interesse per James Rodriguez c’è, è giusto. Il Napoli ha offerto 9 milioni di ingaggio? Fake news, non stava né in cielo né in terra. Si può lavorare sull’ingaggio, facendo leva sulla volontà del ragazzo. Si può portare a casa ...

De Ligt-PSG - la precisazione di Raiola : “fake news” : “Questo è il classico esempio di fake news“. Mino Raiola liquida così la voce di un suo incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain per trattare il trasferimento del gioiello dell’Ajax Matthijs de Ligt, rilanciata da un giornalista francese che ha postato sui social network una foto assieme al procuratore nel bar di un hotel della capitale francese. De Ligt, Barça beffato? In Francia lo danno per fatto al ...

Fabio Fazio a Mediaset - interviene il Biscione : “fake news” : Fabio Fazio in trattativa con Mediaset, arriva il comunicato stampa del Biscione: “Fake news” Fabio Fazio è in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni che prevede una trasmissione in prime time su Canale 5. Cosa c’è di vero? Niente, trattasi di fake news. L’indiscrezione è iniziata a circolare nella serata di ieri […] L'articolo Fabio Fazio a Mediaset, interviene il Biscione: “Fake news” ...