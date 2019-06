Facciamo causa a papà per mancanza d' amore

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Giulia e Piero hanno una voragine nel cuore, lo raccontano a Il Mattino. Una voragineta dal papà che li ha abbandonati un giorno di Pasquetta e non si è più voltato indietro. Non ha più voluto sapere nulla dei suoi figli e di sua moglie, lasciandoli soli a domandarsi perché. Per questa “d’” adesso loro, 30 e 26 anni, hanno deciso di fargli.“Papà ci ha cancellati dalla sua vita come si fa con un disegno alla lavagna. È sparito: ogni volta che lo abbiamo cercato non si è mai fato trovare. Ha interrotto ogni rapporto con noi, come se fossimo dei rifiuti”.Un abbandono totale. Per questo Giulia e Piero gli hanno chiesto i danni.“Non è una questione economica anche se la violazione dell’obbligo di assistenza morale, e il mancatonei confronti dei figli, nel ...

