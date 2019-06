F1 | la Ferrari può vincere il ricorso contro la penalità inflitta a Vettel? Tutti gli

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Il GP del Canada non si è ancora concluso ufficialmente. Sono passati ormai nove giorni dalla conclusione della gara di Montreal ma il capitolo è ancora aperto perché ieri laha ufficialmente presentato istanza di revisione riguardo alla decisione più discussa presa dai commissari in quell’occasione: i cinque secondi diinflitti a Sebastianper aver ostacolato, a loro dire, Lewis Hamilton nel momento in cui è rientrato in pista dopo aver commesso un errore che lo aveva portato sull’erba di curva 3-4. Il Cavallino Rampante ha portato diversi elementi a difesa del tedesco, la Scuderia di Maranello ha analizzato l’episodio frame dopo frame e spera in una revisione di quanto accaduto. Si è analizzata la “face camera” sul pilota teutonico e si è valutata dettagliatamente la telemetria facendo emergere diversi dati come riporta oggi la ...

francy_0207 : RT @giada_demartis: @francy_0207 @paoloigna1 @EnelGroup @enelgreenpower @VeronicaClima @leti_palmisano @ferrari_carla @RossellaSobrero @RES… - giada_demartis : @francy_0207 @paoloigna1 @EnelGroup @enelgreenpower @VeronicaClima @leti_palmisano @ferrari_carla @RossellaSobrero… - Bullegiamba : @SkySportF1 @ScuderiaFerrari @SkySport @F1 Manovra, ma non hanno mai fatto ricorso, anche perché da regolamento, no… -