Escape at Dannemora | capolavoro mancato per la serie tv di Ben Stiller

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Niccolò Sandroniatè la prima regia di Benper unatv thriller: con un cast “da film” e una storia dal potenziale elevato, il risultato poteva essere un altro InatBendirige Benicio del Toro, Paul Dano e un’irriconoscibile Patricia Arquette, per unatv thriller basata su una storia vera. Benlo conosciamo per i film comici e romantici, nella veste di attore o regista, anche se a volte capita di vederlo in film drammatici come I sogni segreti di Walter Mitty. Vista la sua carriera quindi stupisce pensare che alla regia diat, minitv di Showtime di genere thriller e incentrata sulla fuga di due detenuti, ci sia proprio lui. Nel 2015, due detenuti del penitenziario Clinton Correctional Facility dicompiono un’evasione incredibile, che concederà loro di assaporare ancora una ...

drmav : RT @timesunion: Report: Joyce Mitchell denied parole in Dannemora escape - stephm61 : RT @timesunion: Report: Joyce Mitchell denied parole in Dannemora escape - timesunion : Report: Joyce Mitchell denied parole in Dannemora escape -