Emis Killa | le ultime dichiarazioni sulla compagna Tiffany e la figlia Perla Blue

Emis Killa ha annunciato il tour estivo : ecco le date dei concerti :

Biglietti in prevendita per i concerti di Emis Killa in estate - da maggio a settembre fino al Carroponte : Sono annunciati i concerti estivi di Emis Killa, al via dal 25 maggio a Corte Franca per terminare con la data al Carroponte di Sesto San Giovanni in programma per l'8 settembre. Continuano così i live che l'artista di Vimercate ha legato all'ultimo album, Supereroe, che ha rilasciato alla fine del 2018 e che ha già portato in alcuni live subito dopo la pubblicazione dell'ultimo disco e che ha rinnovato con il singolo La mia malattia, che ha ...